17:30, 10 апреля 2026Мир

Задержан угрожавший Трампу мужчина

CBS: Полицейские задержали мужчину, угрожавшего расправой над Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Американская полиция задержала мужчину, угрожавшего расправой над президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в эфире CBS.

«17 марта Майкл Ковчо на официальном сайте Белого дома отправил сообщение с угрозой убить президента и его младшего сына. В сообщении было сказано, что оно было от "Мистер — я собираюсь убить твоего ребенка — Ковчо". Там были телефонный адрес и электронная почта Ковчо», — указывает телеканал со ссылкой на обнародованные судом документы.

Ранее 20-летний Ник Гуадалупе Крус-Лопес 2 апреля опубликовал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с фотографией, на которой он держит винтовку типа AR-15, с подписью: «MAGA, иду расправляться с Трампом». Его также арестовали.

