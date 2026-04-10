Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

Axios: Знакомый с ходом мыслей Трампа источник заявил, что Стоун спас Габбард

Американский политический советник Роджер Стоун поговорил с президентом США Дональдом Трампом и спас директора Нацразведки США Тулси Габбард от увольнения. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на «источник, знакомый с ходом мыслей Трампа».

«Роджер заключил сделку. Он спас Тулси», — заявил собеседник издания.

По данным Axios, глава Белого дома был недоволен Габбард в связи с тем, что она не поддержала операцию против Ирана во время показаний перед Конгрессом об угрозах для США.

Роджер Стоун, который является давним другом и советником Трампа, подтвердил в своих соцсетях, что заступился за Габбард.

Ранее газета The Guardian сообщала, что Трамп в частном порядке спрашивал членов кабинета министров, следует ли ему заменить Габбард и выражал недовольство тем, что она «покрывала» своего подчиненного, который выступил против операции США в Иране.