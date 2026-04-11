58-летняя Николь Кидман в прозрачной юбке посетила премьеру сериала

Актриса Николь Кидман в откровенном образе посетила премьеру сериала в Нью-Йорке

Австралийская и американская актриса Николь Кидман вышла в свет в откровенном образе. Фото публикует Page Six.

58-летняя знаменитость посетила премьеру комедийного сериала «У Марго проблемы с деньгами», которая состоялась в Нью-Йорке. Кидман предстала перед камерами в платье люксового бренда Schiaparelli, оформленном прозрачной юбкой длины миди и черно-белым орнаментом в виде чешуи. При этом знаменитость надела под него боди, открытые остроносые туфли и ювелирный комплект, включающий в себя сияющие браслет, кольца и серьги.

Кроме того, стилисты сделали телезвезде высокий пучок, выпустив несколько прядей сзади. Визажисты, в свою очередь, дополнили ее внешний вид нюдовым макияжем.

В марте сообщалось, что Кидман снялась в откровенном образе для журнала Variety. Тогда актриса попозировала на фотосессии в белой рубашке, колготках и кружевных трусах.