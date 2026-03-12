58-летняя Николь Кидман снялась в полупрозрачных трусах для журнала

58-летняя актриса Николь Кидман снялась в откровенном виде для журнала Variety

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в откровенном виде для журнала Variety. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

58-летняя звезда «Плохой девочки» и «Мулен Ружа!» предстала перед камерой в белой рубашке и остроносых туфлях на шпильке. Кроме того, она позировала в черных колготках, под которыми присутствовали трусы с полупрозрачными вставками.

Кроме того, журнал показал подписчикам обложку с Кидман. На ней она запечатлена в облегающем прозрачном платье с глубоким декольте и перьями на юбке, сквозь ткань которого виднелись трусы с высокой посадкой.

Ранее Николь Кидман подверглась критике в сети из-за образа на премьере сериала «Скарпетта». Читатели Daily Mail обратили внимание на парик и неестественные черты лица актрисы.

