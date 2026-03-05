Образ Николь Кидман на премьере сериала оценили в сети фразой «наконец-то приличный парик»

Австралийская и американская актриса Николь Кидман подверглась критике в сети из-за образа на премьере сериала «Скарпетта», которая состоялась в Нью-Йорке. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

58-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в черном пиджаке и юбке, большая часть которой была выполнена из прозрачной ткани и оформлена перьями. Кроме того, она надела атласные туфли и дополнила свой внешний вид кольцами с массивными бриллиантами. При это визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили в легкие локоны.

Читатели портала оценили выход звезды «Плохой девочки» в комментариях под материалом следующими фразами: «Наконец-то приличный парик», «Я понимаю, что стараться выглядеть моложе — это ее решение, но почему? Разве стареть в наше время — это грех?», «Хороший парик и еще больше ботокса», «Ее лицо выглядит как изношенный кусок пищевой пленки», «Похоже, у нее имплант в подбородке».

В мае прошлого года Николь Кидман оправдалась за тягу к парикам.