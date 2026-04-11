19:50, 11 апреля 2026

Баканов сообщил Путину, что противник ранее пытался атаковать космодром Плесецк
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Противник ранее пытался атаковать космодром Плесецк, когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное», — рассказал Баканов.

Встреча Путина с гендиректором «Роскосмоса» прошла в субботу, 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики.

Первые 16 спутников, которые считаются российским ответом Starlink, были запущены с космодрома Плесецк 23 марта. Космические аппараты выведены ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M».

    Последние новости

    Баканов сообщил о попытке противника атаковать космодром Плесецк

    Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился

    Раскрыта причина неуплаты налогов Лерчек и ее экс-супругом

    Песков оценил способность Каллас защитить диплом в МГУ

    Глава Дагестана процитировал советский фильм и предложил «выйти один на один»

    Россиянин сделал ставку на три матча еврокубков и не угадал ни одного исхода

    Нефтяное пятно обнаружили недалеко от одного из черноморских городов

    Захарова отреагировала на визит Бориса Джонсона на позиции ВСУ

    Путин попросил губернатора объяснить снижение сельхозпроизводства

    В московском ресторане «Вкусно — и точка» нашли русских хакеров

    Все новости
