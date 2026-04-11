Бывший СССР
00:18, 11 апреля 2026

Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала способ спасти Украину от краха

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического подхода к урегулированию конфликта с Москвой. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель призвала сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. «Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью», — сказала она.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступает тяжелый период из-за ситуации на фронте и на переговорах. По его словам, этот период продлится до сентября.

    Последние новости

    США и Иран проведут первые переговоры после начала конфликта. Каковы шансы заключить долгосрочный мир?

    Жители района Чертаново Центральное смогут быстрее добираться до дома

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Инженера задержали за нарушения на гидросооружениях Дагестана

    Трамп назвал первый пункт сделки США с Ираном

    Лавров раскрыл отношение ЕС к Зеленскому

    Лавров назвал отсутствующее звено для завершения конфликта на Украине

    В МИД России высказались о возможности длительного перемирия с Киевом

    Зеленский назвал способ превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Путин призвал разработать российский ИИ для национальной обороны

    Все новости
