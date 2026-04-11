Мендель: Спасти Киев от краха можно, если прибегнуть к дипломатическому подходу

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев может избежать краха, если будет придерживаться дипломатического подхода к урегулированию конфликта с Москвой. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель призвала сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. «Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью», — сказала она.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступает тяжелый период из-за ситуации на фронте и на переговорах. По его словам, этот период продлится до сентября.