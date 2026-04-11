12:04, 11 апреля 2026

Эксперт раскрыл план провокации Украины после выборов в Венгрии

Эксперт Шпетле: Украина готовит жестокие провокации после выборов в Венгрии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина готовит жестокие провокации протестов после выборов в Венгрии, если по их итогам победит правящая партия «Фидес». Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле, передает РИА Новости.

По его словам, в Закарпатье распространяется запись о том, что украинцы ищут говорящих на венгерском языке и прошедших военную подготовку стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии. Шпетле считает, что в Венгрию уже прибыли агенты-провокаторы, которые в случае проигрыша партии «Тиса» выйдут на улицы вместе с толпой и начнут поджигать машины и мусорные баки. «Я уверен, что украинцы готовят что-то для дестабилизации Венгрии», — сказал он.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Киев пытается спровоцировать беспорядки в Венгрии.

