Аналитик Кошкович: Режим Зеленского посылает своих головорезов в Венгрию

Киев пытается спровоцировать беспорядки в Венгрии. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Режим Зеленского посылает своих головорезов в Венгрию, чтобы попытаться организовать майдан», — написал он. По словам эксперта, подобным полон «весь украинский интернет».

Кошкович также указал, что волнения начнутся «сразу после закрытия избирательных участков». «Украинцы приехали [в Венгрию] не ради смеха или туризма. Они готовы к хаосу... и если в чем-то они преуспевают, так это в разжигании беспорядков», — подчеркнул он.

Аналитик призвал лидера венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра успокоить разгоряченную толпу, мирно отправить ее домой, а не «подстрекать к безумию».

Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский инцидентом в Венгрии испортил образ Украины, опустив страну на уровень бандитской шайки, которая занимается контрабандой валюты, «оформляя все документы в венгерском туалете». Украинский политик отметил, что страной руководят дураки, которые озабочены лишь личным обогащением.