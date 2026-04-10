Бывший СССР
12:59, 10 апреля 2026Бывший СССР

Украину сравнили с бандитской шайкой из-за выходки Зеленского в Венгрии

Азаров заявил, что Зеленский опустил Украину на уровень бандитской шайки
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yauhen Yerchak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский инцидентом в Венгрии испортил образ Украины, опустив страну на уровень бандитской шайки. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

«Зеленский и его подельники опустили Украину на уровень бандитской шайки, которая занимается контрабандой валюты, оформляя все документы в венгерском туалете. Мне даже в голову не могла прийти мысль, что такое шарлатанство допустимо», — возмутился он.

Украинский политик отметил, что Украиной руководят дураки, которые озабочены лишь личным обогащением.

Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) показало видео подлога накладных на арестованные при транспортировке золото и денежные средства украинского государственного банка «Ощадбанк». На кадрах видно, как руководивший инкассаторами «Ощадбанка» бывший генерал Службы безопасности Украины, предположительно, подделывал документы в туалете автозаправочной станции. По информации ведомства, в инкассаторских фургонах находились напечатанные Центральным банком Италии и ранее не выпущенные в обращение банкноты.

