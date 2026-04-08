Венгрия раскрыла подлог Киева в деле о задержанных украинских инкассаторах

Венгрия опубликовала видео подлога накладных на арестованное золото Украины

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) опубликовало видеозапись подлога накладных на арестованные при транспортировке через республику золото и денежные средства украинского государственного банка «Ощадбанк». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

«В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских денег через Венгрию, а также на то, что происхождение и использование 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро наличными и девяти килограммов золотых слитков, перевозимых в бронированном автомобиле, также могут представлять собой состав преступления», — подчеркивается в публикации.

На видео NÁV запечатлено, как руководивший инкассаторами «Ощадбанка» бывший генерал Службы безопасности Украины, предположительно, подделывает документы в туалете автозаправочной станции во время перевозки ценностей, в то время как его сообщники обсуждают коррупционные схемы с деньгами. По информации ведомства, в инкассаторских фургонах находились напечатанные Центральным банком Италии и ранее не выпущенные в обращение банкноты, а к перевозкам денег на Украину были причастны банки Польши и Гибралтара.

В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал государственным бандитизмом задержание инкассаторов «Ощадбанка» и последующие действия Венгрии.

Ранее Тихий прокомментировал применение «сыворотки правды» против задержанного в Венгрии в начале марта инкассатора. По его словам, важно, чтобы информация была тщательно рассмотрена именно с юридической точки зрения.