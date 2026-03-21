В Киеве прокомментировали применение «сыворотки правды» против украинского инкассатора

Тихий: Важно изучить информацию о сыворотке правды, сделанной украинцу в Венгрии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий прокомментировал применение «сыворотки правды» против задержанного в Венгрии в начале марта инкассатора украинского государственного банка «Ощадбанк». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, важно, чтобы информация была тщательно рассмотрена именно с юридической точки зрения. «МИД уже высказывал позицию относительно отношения венгерской стороны к нашим гражданам во время их похищения в Венгрии, которое по своим методам может быть приравнено к пыткам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра по борьбе с терроризмом Венгрии принудительно ввели инъекцию одному из сотрудников «Ощадбанка», ранее служившему в Службе безопасности Украины. По заявлениям источников, инъекция содержала релаксант, разработанный с целью склонить испытуемых к разговорчивости во время допросов.