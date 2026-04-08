15:05, 8 апреля 2026Бывший СССР

В Киеве ответили на новые заявления Венгрии об украинских инкассаторах

Спикер МИД Украины Тихий назвал государственным бандитизмом действия Венгрии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

Задержание инкассаторов украинского «Ощадбанка» и последующие действия Венгрии являются государственным бандитизмом. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В ответ на новые заявления спикер МИД Тихий напомнил, что действия правительства Венгрии — "государственный бандитизм"», — приводит издание слова дипломата.

Перед этим венгерские власти сообщили, что в туалете одной из заправок на запись видеокамер попали украинские инкассаторы, подделывающие документы и обсуждающие коррупционные платежи. При этом утверждается, что их задержали сразу же после остановки на АЗС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дело о перевозке украинских денег через Венгрию показало, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад. По его словам, значительная часть этих средств предназначалась проукраинским силам в США.

