Орбан: Дело о перевозке денег Украины показало, что миллиарды утекали на Запад

Дело о перевозке украинских денег через Венгрию показало, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Расследование дела об украинском золотом конвое показало, что деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно», — отметил политик.

Орбан подчеркнул, что миллиарды долларов непрерывно «переправлялись из нищей Украины на Запад» через Венгрию. Он уточнил, что значительная часть средств была перенаправлена в США. В частности, деньги предназначались проукраинским силам.

Ранее власти Венгрии вернули Украине пустые изъятые инкассаторские автомобили, оставив у себя в стране деньги и золото, которые те перевозили.

6 марта в Венгрии задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии.