19:47, 11 апреля 2026Россия

Глава Дагестана процитировал советский фильм и предложил «выйти один на один»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ответил на сообщения о своей отставке цитатой из фильма «В бой идут одни старики» и предложил «выйти один на один». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, среди властей региона, в кулуарах, в СМИ, в соцсетях «не утихают страсти» и обсуждается не чрезвычайная ситуация и помощь, которую ждут люди, а «политические "новости" о том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в главу республики больший ком грязи».

«Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма "В бой идут одни старики": "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду"», — заявил Меликов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Меликов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз могут покинуть свои посты.

    Последние новости

    Баканов сообщил о попытке противника атаковать космодром Плесецк

    Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился

    Раскрыта причина неуплаты налогов Лерчек и ее экс-супругом

    Песков оценил способность Каллас защитить диплом в МГУ

    Глава Дагестана процитировал советский фильм и предложил «выйти один на один»

    Россиянин сделал ставку на три матча еврокубков и не угадал ни одного исхода

    Нефтяное пятно обнаружили недалеко от одного из черноморских городов

    Захарова отреагировала на визит Бориса Джонсона на позиции ВСУ

    Путин попросил губернатора объяснить снижение сельхозпроизводства

    В московском ресторане «Вкусно — и точка» нашли русских хакеров

    Все новости
