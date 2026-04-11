Глава Дагестана процитировал советский фильм и предложил «выйти один на один»

Глава Дагестана Меликов ответил на слухи об отставке фразой из советского фильма

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ответил на сообщения о своей отставке цитатой из фильма «В бой идут одни старики» и предложил «выйти один на один». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, среди властей региона, в кулуарах, в СМИ, в соцсетях «не утихают страсти» и обсуждается не чрезвычайная ситуация и помощь, которую ждут люди, а «политические "новости" о том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в главу республики больший ком грязи».

«Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма "В бой идут одни старики": "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду"», — заявил Меликов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Меликов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз могут покинуть свои посты.