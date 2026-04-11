21:47, 11 апреля 2026Мир

Глава МИД Венгрии назвал условие вступления Украины в Евросоюз

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Петер Сийярто. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Венгрия продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ, не пустит Украину в Евросоюз и не отправит свои деньги на поддержку «украинской военной мафии». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на предвыборном митинге в Будапеште, передает РИА Новости.

«Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также отметил, что вскоре после парламентских выборов Брюссель «хочет навсегда лишить» Венгрию российской нефти, но правительство Виктора Орбана «будет бороться» за российскую энергию.

Ранее стало известно, что Украина запустила онлайн-радиостанцию для публичного ответа на заявления Венгрии по украинской тематике. Об этом рассказал официальный представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий. По его словам, Будапешт ежедневно делает «абсурдные заявления» об Украине.

    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    Симоньян рассказала о начале комы Тиграна Кеосаяна

    Мужчина с мачете ранил трех человек на вокзале Нью-Йорка

    Вернувшийся из украинского плена российский военный позвонил матери

    Глава МИД Венгрии назвал условие вступления Украины в Евросоюз

    Москвичам посоветовали задуматься о смене резины

    Сотни мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц нашли в Анапе

    Путин назвал большим событием развертывание новой группировки связи

    Военкор прокомментировал атаку на космодром Плесецк

    В Иране пожаловались на чрезмерные требования США в ходе переговоров

    Все новости
