22:22, 11 апреля 2026Мир

Иракский парламент избрал нового президента страны

INA: Иракский парламент избрал Низара Амиди новым президентом страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Парламент Ирака проголосовал за избрание Низара Амиди новым президентом страны, передает агентство INA.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 227 депутатов. При этом второй кандидат, Мутанна Надир, получил 15 голосов, 7 бюллетеней признали недействительными.

57-летний Амиди с 2022 по 2024 год был министром окружающей среды Ирака. Он более 15 лет работал в администрации иракского лидера, в том числе занимал должности старшего советника и руководителя президентского офиса.

Ранее сообщалось, что радикальные группировки Ирака приостановят операции против Израиля и США.

