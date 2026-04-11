Иракский парламент избрал нового президента страны

INA: Иракский парламент избрал Низара Амиди новым президентом страны

Парламент Ирака проголосовал за избрание Низара Амиди новым президентом страны, передает агентство INA.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 227 депутатов. При этом второй кандидат, Мутанна Надир, получил 15 голосов, 7 бюллетеней признали недействительными.

57-летний Амиди с 2022 по 2024 год был министром окружающей среды Ирака. Он более 15 лет работал в администрации иракского лидера, в том числе занимал должности старшего советника и руководителя президентского офиса.

