Радикальные группировки Ирака приостановят операции против Израиля и США

Шиитские группировки Ирака приостановят операции против Израиля и США

Военизированные шиитские группировки Ирака приняли решение приостановить операции против Израиля и США на две недели. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

«Мы объявляем о двухнедельной приостановке военных операций внутри и за пределами страны», — говорится в заявлении группировок.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на на двухнедельное перемирие с Ираном. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.