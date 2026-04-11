22:19, 11 апреля 2026

На Западе взволновались из-за переговоров с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Итальянский специалист по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture (SC) выразил мнение, что даже частичное согласие США с условиями Ирана на переговорах станет успехом для Тегерана.

«Маловероятно, что иранское руководство согласится на слишком невыгодный компромисс», — заявил он, отметив, что в ближайшие дни ситуация останется крайне нестабильной, с высоким риском возобновления боевых действий.

Эксперт подчеркнул, что полное согласие с условиями иранского плана фактически означало бы уступку со стороны США и Израиля.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива. По данным Financial Times (FT), Иран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов и отвергает любые предложения о совместном контроле.

