Назван главный пострадавший от возможного срыва соглашения США и Ирана

19FortyFive: Больше всех от срыва мирного соглашения с Ираном пострадает Трамп

Больше всех от срыва мирного соглашения США с Ираном пострадает американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в статье издания 19FortyFive.

В публикации отмечается, что в ближайшее время главе Белого дома предстоит провести слишком много важных мероприятий, которым он должен полностью посвятить себя. Прежде всего это визит британского короля Карла III, а затем саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в мае.

«Затем в США наступят летние каникулы и сезон отпусков, когда семьи рассчитывают на снижение цен на бензин — и в противном случае будут очень недовольны хозяином Овального кабинета», — подчеркнул автор статьи.

Ранее Трамп заявил, что ему не важно, как закончатся переговоры между иранской и американской делегациями в Исламабаде. По его словам, если встреча потерпит фиаско, то «США перезапустятся».