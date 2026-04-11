07:31, 11 апреля 2026

Одной категории россиян перестали предлагать высокие зарплаты

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Высокооплачиваемым айтишникам перестали предлагать большие зарплаты, выяснили специалисты компании Selecty. Эксперты отметили, что это произошло впервые за историю российского ИТ. Операционный директор Selecty Ксения Шереметьева в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, с чем связаны такие изменения.

«Количество вакансий для ИТ-специалистов уменьшилось примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Бизнес сокращал издержки, персонал, не приносящие прибыли направления и разработчиков», — рассказала эксперт.

Шереметьева отметила, что к началу 2026 года на рынке оказались ИТ-специалисты с большим опытом работы, а также бывшие сотрудники крупных ИТ-компаний. По ее словам, эти факторы отразились на зарплатах, а именно: по медианным значениям специалисты уровня senior стали получать на 7,6 процентов меньше, чем в 2025 году, тогда как менее опытные специалисты прибавили 3,3 процента к прошлогодним суммам офферов.

Компании с развитыми ИТ-подразделениями, которые являются самыми частыми нанимателями программистов, стали осторожнее в вопросах выбора кандидатов. Зарплаты выше 400 тысяч рублей в месяц предлагают только специалистам, грейд которых действительно соответствует позиции, а не обещает однажды подтянуться до нужного уровня

Ксения Шереметьеваоперационный директор Selecty

Сумма медианной зарплаты, которую предлагают senior-специалисту, упала почти по всем направлениям: Java — на 14,7 процента, Frontend — 2,3 процента, у Pytnon-разработчиков без опыта работы с большими данными и ML — 7,6 процента, рассказала собеседница «Ленты.ру». При этом сильнее всего просели специалисты по обеспечению качества ПО. Отмечается, что в зависимости от уровня навыков их офферы потеряли от 10 до 15 процентов.

«Для поддержки текущего ПО достаточно middle-разработчиков. Более высокие грейды требуются при запуске новых проектов. В условиях оптимизации ИТ-бюджетов это логичная мера», — заключила Шереметьева.

Ранее стало известно, что, по данным Росстата, дистанционным работникам в России стали предлагать зарплаты значительно ниже, чем офисным сотрудникам. Уточняется, что пять лет назад разрыв в доходах был почти незаметен: средняя зарплата по стране составляла 49 516 рублей, а медиана на удаленке — 46 133 рубля. Однако к 2026 году обычная средняя зарплата выросла в 2,1 раза — до 103 611 рублей, а это более чем на 20 тысяч рублей выше зарплат, которые предлагают сейчас дистанционным сотрудникам.

