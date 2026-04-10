Названа причина медленного роста зарплат удаленщиков

Профессор Сафонов: Реальные доходы удаленщиков сложно подсчитать

По данным Росстата, пять лет назад разрыв в доходах между офисными сотрудниками и удаленщиками был почти незаметен: средняя зарплата по стране составляла 49 516 рублей, а медиана на удаленке — 46 133 рубля. Однако к 2026 году обычная средняя зарплата выросла в 2,1 раза — до 103 611 рублей. Это больше чем на 20 тысяч рублей выше зарплат, которые предлагают сейчас дистанционным сотрудникам, пишет KP.RU.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил в беседе с изданием, почему так произошло. «Бизнес объясняет это тем, что работнику меньше нужно тратиться на поездки в офис, на обеды и дресс-код», — рассказал экономист.

При этом он призвал не забывать, что в объявлениях лишь «обещания»: «Что там на деле, какой объем работы предлагают удаленщикам и насколько стабильны выплаты — большой вопрос». Кроме того, по словам экономиста, реальные доходы удаленщиков сложно подсчитать, так как такие сотрудники могут подрабатывать в других местах.

Ранее адвокат Михаил Салкин рассказал, как можно устроиться на две работы одновременно. Он отметил, что действующее трудовое законодательство России не устанавливает ограничений по числу работодателей, но ограничивает продолжительность рабочего дня по совместительству.