Россиянам назвали условия для работы в двух местах одновременно

Юрист Салкин: Россияне не могут совмещать работу во вредных и опасных условиях

Адвокат Михаил Салкин рассказал в беседе с RT, как можно устроиться на две работы одновременно.

Он отметил, что действующее трудовое законодательство России не устанавливает ограничений по числу работодателей, но ограничивает продолжительность рабочего дня по совместительству. По общему правилу такая работа не должна превышать четырех часов в день и половины месячной нормы рабочего времени, уточнил юрист. При этом работник не обязан уведомлять основного работодателя о работе по совместительству.

По словам эксперта, исключение составляют случаи, когда основная работа и предполагаемая работа по совместительству связаны с вредными и опасными условиями труда. «В такой ситуации совместительство не допускается, поскольку закон запрещает одновременную занятость работника на основной работе и по совместительству во вредных и опасных условиях труда», — пояснил собеседник издания.

Также он предупредил, что трудовой договор по совместительству может быть прекращен, в частности, в случае приема на соответствующую должность работника, для которого эта работа будет основной.

