04:14, 6 апреля 2026Экономика

Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

Марина Совина (ночной редактор)

Названа единственная отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей. По информации РИА Новости, таковой стало перестрахование.

Так, средние доходы в январе в ней достигли 559 тысяч рублей, по сравнению с 329 тысячами годом ранее.

В остальных сферах экономики средние зарплаты не превысили 300 тысяч. Исключением стали сферы, не относящиеся к одной конкретной отрасли, например, в среднем 422 тысячи получали сотрудники холдингов, 345,2 тысячи зарабатывали управляющие фондами.

Среднемесячная зарплата в организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. При этом в расчетах фиксируются доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

Ранее Росстат подсчитал, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет, в период с 2010 по 2025 год, выросла почти в пять раз — примерно с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.

