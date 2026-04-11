Особняк Валерия Меладзе за 345 миллионов рублей снова выставили на продажу

Дом певца Меладзе за 345 миллионов рублей снова стали продавать из-за ремонта

Особняк певца и продюсера Валерия Меладзе за 345 миллионов рублей снова выставили на продажу. Информацию приводит Telegram-канал Mash.

Отмечается, что предприниматель, который приобрел дом в элитном поселке «Миллениум парк», подарил его дочери. Однако после сделки выяснилось, что коттедж нуждается в ремонте.

В результате дочь отказалась жить в таком здании — недвижимость площадью 620 квадратных метров и участок на 23 сотки вновь выставили на продажу.

Ранее в апреле дача Пугачевой в Подмосковье снова подорожала. Речь шла о недвижимости площадью 760 квадратных метров с участком 80 соток в поселке Малые Бережки на берегу реки Истры.