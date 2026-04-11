Названа причина смерти актера из сериала «Следствие ведут знатоки»

Актер из «Следствия ведут знатоки» Алексей Наумов скончался от болезни легких

Алексей Наумов, известный по роли в культовом телесериале «Следствие ведут знатоки», скончался от болезни легких. Причину смерти назвала семья актера в разговоре с РИА Новости.

«Он долго болел, и после болезни у него были проблемы с легкими и развилась астма», — рассказали родственники Наумова.

Дата и место прощания с актером пока не раскрываются.

О смерти Наумова стало известно ранее 11 апреля. Ему было 65 лет.

Наумов родился в 1960 году в семье кинорежиссера Владимира Наумова и актрисы Эльзы Леждей. Окончил факультет истории и теории искусства Ленинградской академии художеств. Сыграл роль племянника эксперта-криминалиста Зинаиды Кибрит Сережи в одном из эпизодов сериала «Следствие ведут знатоки». Также он снялся в фильме «Бег», где исполнил роль Петьки Щеглова.