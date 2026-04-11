Путин назвал большим событием развертывание новой группировки связи

Российский президент Владимир Путин назвал большим событием развертывание государственной корпорацией «Роскосмос» новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер провел встречу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Руководитель госкорпорации рассказал, что большие изменения произошли в развертывании орбитальной группировки связи, которая на данный момент составляет 364 космических аппарата.
«Мы долго ждали развертывания нашей низкоорбитальной широкополосной группировки связи в любой точке земного шара», — подчеркнул он.
Ранее «Роскосмос» рассказал об испытаниях спутника «Экспресс-АМУ».