Путин назвал большим событием развертывание новой группировки связи

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:32, 11 апреля 2026Россия

Путин назвал большим событием развертывание орбитальной группировки связи
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин назвал большим событием развертывание государственной корпорацией «Роскосмос» новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер провел встречу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Руководитель госкорпорации рассказал, что большие изменения произошли в развертывании орбитальной группировки связи, которая на данный момент составляет 364 космических аппарата.

«Мы долго ждали развертывания нашей низкоорбитальной широкополосной группировки связи в любой точке земного шара», — подчеркнул он.

Ранее «Роскосмос» рассказал об испытаниях спутника «Экспресс-АМУ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok