11:14, 11 апреля 2026Бывший СССР

Раскрыты планы ВСУ опустошить Херсонскую область

Сальдо заявил о преследовании жителей Херсонской области ВСУ за связи с Россией
Андрей Шеньшаков
СюжетНаселение России:

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил киевский режим в попытке выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Глава региона сообщил, что сейчас на территории, подконтрольной Киеву, жители правого берега Днепра преследуются за родственные связи с гражданами России. Однако, по его словам, люди оказывают сопротивление.

«Киевский режим делает все, чтобы выдавить население правобережья из Херсона, Берислава. Эти населенные пункты с природной точки зрения очень привлекательные, там хорошие климатические данные для жизни», — сказал Сальдо.

Ранее стала известна причина атаки ВСУ на сухогруз с пшеницей в Азовском море. По словам губернатора Херсонской области, данный удар ВСУ показывает, что опасность для судоходства остается.

