02:05, 11 апреля 2026

Россиянин погиб в результате пожара в доме в Подмосковье

МЧС: В результате пожара в доме в Мытищах погиб 1 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В результате пожара в многоэтажном доме в подмосковных Мытищах один человек погиб, еще два пострадали. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пострадали два человека, к сожалению, один погиб», — рассказали в МЧС.

Уточняется, что возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров. Огонь повредил несколько балконов. В ликвидации пожара участвуют 80 человек и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в 17-этажном доме на улице Станционной в подмосковных Мытищах поздним вечером 10 апреля, а после начался пожар и из квартиры на 11-м этаже повалил черный густой дым. Возгорание сняли на видео.

