Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 11 апреля 2026

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Воздушное судно Ил-76МД произвело посадку в России в рамках обмена пленными между странами. По данным представителей Минобороны РФ, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 человек. Взамен переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, в Россию также возвращены семеро жителей Курской области, которые незаконно удерживались киевским режимом.

Для того чтобы российские военнослужащие вновь оказались на Родине, посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в апреле Москалькова встретила последних возвращающихся с Украины на родину семерых россиян. Уполномоченный по правам человека в России поприветствовала граждан, убедилась, что с ними все в порядке, а также спросила об их самочувствии и узнала об условиях содержания в пунктах временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok