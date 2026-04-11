Самолет с вернувшимися из украинского плена военными приземлился в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Воздушное судно Ил-76МД произвело посадку в России в рамках обмена пленными между странами. По данным представителей Минобороны РФ, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 человек. Взамен переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, в Россию также возвращены семеро жителей Курской области, которые незаконно удерживались киевским режимом.

Для того чтобы российские военнослужащие вновь оказались на Родине, посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в апреле Москалькова встретила последних возвращающихся с Украины на родину семерых россиян. Уполномоченный по правам человека в России поприветствовала граждан, убедилась, что с ними все в порядке, а также спросила об их самочувствии и узнала об условиях содержания в пунктах временного размещения.