22:47, 11 апреля 2026

Симоньян рассказала о словах Кеосаяна перед комой: «Я же не умру в 58, Мусь»
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые откровенно рассказала о трагических событиях последних полутора лет: смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, и собственной борьбе с онкологией. Интервью вышло в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

По ее словам, переломный момент наступил в декабре 2024 года. 21 декабря Кеосаян впал в кому, в которой пробыл девять месяцев. Симоньян вспоминает, что супруг очень хотел жить: «Я же не умру в 58, Мусь». Однако врачи сообщили, что мозг режиссера был практически полностью уничтожен, шансов на пробуждение не осталось.

В тот же период журналистка узнала о своем онкологическом диагнозе. Она призналась, что не сказала мужу о болезни, опасаясь, что он мог ее слышать. Сейчас Симоньян проходит химио- и лучевую терапию, но не драматизирует ситуацию: «Ну рак и рак… Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми».

Особенно болезненно она воспринимает попытки окружающих утешить ее намеками на новую любовь. «Вы с ума сошли? У меня есть любовь. Такой любви больше не будет», — заявила Симоньян.

Сейчас главная забота журналистки — трое общих детей с Кеосаяном. Она старается оградить их от тяжелых новостей, запрещая смотреть телевизор, хотя дети все равно чувствуют изменения в доме.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал здоровья Маргарите Симоньян. Лебедев прокомментировал новость о том, что журналистка опровергла информацию о проведении прощального вечера. «Очень хорошо, что это фейк. Желаем Маргарите Симоньян долгих лет здоровья и выздоровления как можно скорее», — сказал Лебедев.

    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

    В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

    На Украине допустили возвращение в каменный век

    Оценены шансы «Зенита» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

    В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

    Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

    В Иране оценили перспективы третьего раунда переговоров с США

    Симоньян рассказала о словах Кеосаяна перед комой

    Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

    Все новости
