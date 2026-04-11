12:42, 11 апреля 2026Бывший СССР

Сопровождавший соратников Пашиняна автобус попал в ДТП с летальным исходом

Автобус МВД Армении, сопровождавший соратников Пашиняна, попал в ДТП
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: police.am

Автобус Министерства внутренних дел (МВД) Армении, сопровождавший соратников премьер-министра страны Никола Пашиняна, попал в ДТП с летальным исходом. Об этом говорится в заявлении на сайте армянской полиции.

«11 апреля около 07:50 на трассе Кучак — Апаран произошло столкновение автобуса Honda полиции и автомобиля Nissan. По предварительным данным, в результате ДТП не стало одного человека, 12 обратились за медицинской помощью», — сообщили в правоохранительных органах.

Армянские СМИ отмечают, что автобус следовал из Еревана в Лори для обеспечения общественного порядка во время кампании Пашиняна и его соратников.

Ранее армянский премьер прокомментировал сообщения о якобы имевшем место жестком разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, переговоры прошли в дружеской атмосфере.

    Последние новости

    Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

    В России усомнились в успехе пасхального перемирия

    Российский вратарь Хайкин назвал Норвегию своим домом

    Жителей хутора на Кубани эвакуировали из-за обнаружения обломков беспилотника

    Верховного лидера Ирана изуродовало

    Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

    В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

    Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

    Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

    Вэнс переговорил с премьером южноазиатской страны

    Все новости
