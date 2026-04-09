Бывший СССР
13:18, 9 апреля 2026

Пашинян прокомментировал сообщения о жестком разговоре с Путиным

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным прошел в дружеской атмосфере. Так армянский премьер прокомментировал сообщения о якобы имевшем место жестком разговоре с российским лидером, передает агентство ArmenPress.

«Состоялся рабочий обед, и мы, как всегда, пообедали и пообщались в дружеской атмосфере. Я считаю этот визит очень успешным», — заявил Пашинян.

Он добавил, что не озвучивал новых или секретных тезисов в разговоре с президентом Путиным.

Лидеры России и Армении провели переговоры в Москве 1 апреля. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили вопрос ограничения работы Интернета. По словам Пашиняна, некоторые жители Армении считают, что в стране слишком много свободы в соцсетях.

Как позже сообщила армянская газета Hraparak, за закрытыми дверями между российским президентом и армянским премьером состоялся жесткий разговор. Утверждается, что по итогам встречи Москва пригрозила запретить въезд представителям крупных компаний, предприятий и культурных организаций, связанных с действующей властью Армении.

