Спецназ раскрыл держащую в страхе 30 лет самую мощную банду из российского города

В Нижнем Тагиле задержана банда, убивавшая и вымогавшая деньги с 1997 года

В Нижнем Тагиле спецназ задержал банду, которая с 1997 года держала в страхе горожан — занималась расправами, вымогательством и организацией проституции с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает E1.ru.

Речь идет о самой мощной группировке города «Фортуна». Фигуранты — пять человек. В отношении них возбуждены уголовные дела.

По данным канала, местный житель создал преступное сообщество. Оно действовало с 1997 года и до момента задержания лидеров, произошедшего в ноябре 2025 года. Кроме того, один из фигурантов причастен к расправе над двумя мужчинами и покушению на жизнь женщины в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда.

