Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 11 апреля 2026Силовые структуры

Спецназ раскрыл держащую в страхе 30 лет самую мощную банду из российского города

В Нижнем Тагиле задержана банда, убивавшая и вымогавшая деньги с 1997 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Нижнем Тагиле спецназ задержал банду, которая с 1997 года держала в страхе горожан — занималась расправами, вымогательством и организацией проституции с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает E1.ru.

Речь идет о самой мощной группировке города «Фортуна». Фигуранты — пять человек. В отношении них возбуждены уголовные дела.

По данным канала, местный житель создал преступное сообщество. Оно действовало с 1997 года и до момента задержания лидеров, произошедшего в ноябре 2025 года. Кроме того, один из фигурантов причастен к расправе над двумя мужчинами и покушению на жизнь женщины в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда.

Ранее сообщалось, что в Астрахани МВД и ФСБ сняли на видео операцию по задержанию двух бывших участников банды Басаева и Хаттаба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok