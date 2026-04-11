Священник перечислил допустимые продукты для освящения перед Пасхой

Протоиерей Козлов: Перед Пасхой можно освящать куличи, яйца и другую еду

В Великую субботу, перед ночным пасхальным богослужением, в храмах освящают куличи и яйца, однако разрешается приносить и любую другую еду. Об этом РИА Новости рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«Традиционно к этой еде [для освящения] относятся куличи, яйца, паски на творожной основе — то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется осветить и любую другую еду», — пояснил священник.

Пасха, или Воскресение Христово, в 2026 году отмечается 12 апреля.

Ранее РИА Новости сообщало, что некоторые россияне стали обдирать в магазинах шелуху с лука, чтобы покрасить яйца на Пасху. Однако подобные действия могут квалифицироваться как «Уничтожение или повреждение чужого имущества», согласно статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях. Поскольку ущерб от обдирания кожуры будет небольшим, то и штраф составит порядка 300-500 рублей.