Bild: Уровень недовольства Мерцем достиг новой рекордной отметки в 70 процентов

Уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне роста цен на горючее достиг новой рекордной отметки в 70 процентов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Отмечается, что только 21 процент опрошенных положительно оценили работу главы правительства, что стало абсолютным антирекордом, а еще 9 процентов респондентов не смогли определиться с ответом.

«Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством», — резюмировал руководитель INSA Херман Бинкерт.

В рейтинге политических партий первое место занимает «Альтернатива для Германии» с 26 процентами, за ней следует блок ХДС/ХСС с 25 процентами.

Ранее Мерц заявил о намерении сделать все возможное для сохранения единства Североатлантического альянса и не допустить выхода из него США.