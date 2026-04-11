В Евросоюзе пообещали придумать способ передать Украине деньги

Посол ЕС Матернова: Евросоюз передаст Украине 90 миллиардов евро, но позже

Посол Евросоюза на Украине Катерина Матернова высказалась о передаче ЕС 90 миллиардов евро в помощь Украине. Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

По словам посла, киевские власти обязательно получат обещанный кредит, однако это займет больше времени, чем планировалось. Матернова отметила, что задержка связана с блокировкой со стороны одного из государств, входящих в союз.

«ЕС очень хорошо умеет находить выход из сложных ситуаций. Помните референдум против ассоциации с Украиной? Нам удалось это преодолеть. Уверена, что мы найдем решение и на этот раз, просто это займет больше времени», — заявила она.

Дипломат также отметила, что «эти 90 миллиардов поступят, так как они важны для бюджета и армии».

Ранее Еврокомиссия анонсировала перевод Киеву 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ.