11:56, 11 апреля 2026Мир

В Конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alex Brandon / AP

Член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома оценить когнитивные способности главы страны Дональда Трампа. Причиной стали высказывания президента об Иране. Об этом пишет The Hill.

Как говорится в материале, в письме к Шону Барбакелле, официальному врачу Трампа, политик писал, что слова и действия президента США вызывают вопросы о его психическом состоянии.

Раскин писал, что эксперты неоднократно предупреждали, что у Трампа наблюдаются признаки деменции и когнитивных нарушений.

«И в последние дни страна наблюдала, как публичные заявления и вспышки президента Трампа становились все более бессвязными, взрывными, нецензурными, безумными и угрожающими», — заявил член палаты представителей США от Демократической партии.

Ранее врач-психотерапевт Руслан Панкратов прокомментировал эпизод с участием президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца.

