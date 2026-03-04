Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 4 марта 2026Мир

Шлепок Трампа по колену канцлера Германии объяснили

Психотерапевт Панкратов: Шлепок Трампа по колену Мерца — демонстрация иерархии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Врач-психотерапевт Руслан Панкратов прокомментировал в беседе с aif.ru эпизод с участием президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца. Во время встречи в Белом доме американский лидер в шутку «ударил» немецкого политика ладонью по колену.

«Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — приводит издание слова Трампа, после которых американский президент шлепнул Мерца ладонью по колену.

По словам Панкратова, подобный жест нельзя считать случайным. Он демонстрирует иерархию и подчеркивает статусное превосходство.

«Трамп обращается с канцлером как с младшим партнером, которого можно и осмеять, и "по-дружески стукнуть", не спрашивая разрешения. Похлопывание, шлепок здесь является псевдодружеским панибратством, "свойским" жестом, обычно допустимым только между людьми с очевидной асимметрией статуса (начальник — подчиненный, старший — младший)», — отметил эксперт.

Он добавил, что сигнал был адресован не столько самому Мерцу, сколько американской аудитории.

«Предполагается, что канцлер, сидящий рядом и зависящий от американского ядерного зонтика и торговли, обязан "проглотить" жест и тем самым подтвердить подвешенность Германии на американском крючке», — добавил психотерапевт.

По мнению специалиста, таким образом Трамп демонстрирует избирателям готовность действовать жестко и «ставить Европу на место».

Ранее кадры, как Трамп в шутку ударил Мерца по колену, распространились в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok