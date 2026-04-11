06:25, 11 апреля 2026

В России назвали причину возможного срыва перемирия между США и Ираном

Самарская: Действия Израиля в Ливане могут сорвать перемирие между США и Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Военная активность Израиля в Ливане может сорвать перемирие между США и Ираном, если Тегеран посчитает ее достаточным поводом для эскалации конфликта. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, востоковед Людмила Самарская в беседе с «Новости Mail».

«Сохраняющаяся военная активность на ливанском направлении может оказаться триггером для срыва перемирия с Ираном в том случае, если Тегеран интерпретирует ее как достаточный повод для этого, но пока что этого не произошло», — сказала она.

8 апреля ЦАХАЛ объявила о приостановке ударов по Ирану в рамках конфликта на Ближнем Востоке. В то же время в израильской армии подчеркнули намерения продолжать военные действия против движения «Хезболла» на территории Ливана, включая проведение наземных операций.

