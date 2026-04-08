Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану, но продолжит атаковать Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке ударов по Ирану в рамках текущей операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа в Telegram-канале.

«В соответствии с указаниями политического руководства Армия обороны Израиля прекратила огонь в ходе операции против Ирана и находится в полной готовности принять оборонительные меры в случае любого нарушения», — сказано в публикации.

В то же время в ЦАХАЛе подчеркнули, что намерены продолжать военные действия против шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. «Одновременно в Ливане Армия обороны Израиля продолжает проводить целенаправленные наземные операции», — подчеркнули в заявлении.

В ответ ливанский депутат от «Хезболлы» Ибрагим Мусави заявил, что в случае несоблюдения Израилем режима прекращения огня ни одна из сторон не будет его соблюдать.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.

