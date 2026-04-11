В сети восхитились внешностью косметолога после удаления филлеров

В сети восхитились внешностью косметолога Мэри Картер из США после удаления филлеров. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале сотрудница клиники Dontage предстала перед камерой в розовой униформе, демонстрируя увеличенные губы. Затем она позировала в красной рубашке после удаления наполнителя из губ. «Это твой знак растворить филлеры и просто посмотреть...» — указала в подписи автор поста.

Зрители высказались о преображении в комментариях. «Ангел обрел крылья», «Помолодела на 15 лет», «Лучшее решение в вашей жизни», «Тренд на огромные губы был даже хуже, чем мода на брови-ниточки», «Из клоуна в красавицу», «Стала просто потрясающей», «Ни за что на свете не увеличивай их снова», — заявили юзеры.

