В США допустили риск ядерного удара Израиля по Ирану

Политолог Миршаймер: Израиль может нанести ядерный удар по Ирану от отчаяния

Израиль в условиях возникновения эскалации может от отчаяния рассмотреть план нанесения ядерного удара по Ирану. Такой риск допустил американский политолог, профессор Чикагского университета в США Джон Миршаймер, он рассказал об этом на YouTube-канале Glenn Diesen.

«Я бы не удивился, если бы они применили ядерное оружие против Ирана», — констатировал политолог.

По его словам, израильтяне безжалостны и вполне способны совершить геноцид.

Ранее сообщалось, что Израиль может продолжить конфликт с Ираном, несмотря на достигнутый между Вашингтоном и Тегераном режим прекращения огня. Тель-Авив хотел бы добиться полного уничтожения ядерной программы, ракетного потенциала, а также, по возможности, смены власти в Тегеране.