«Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

Политолог Яшлавский: Израиль может продолжить конфликт с Ираном

Израиль может продолжить конфликт с Ираном, несмотря на достигнутый между Вашингтоном и Тегераном режим прекращения огня. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.

Возвращение Израиля к войне реально, он хочет «додавить» Иран до той точки, которая покажется Тель-Авиву приемлемой. Это полное уничтожение ядерной программы, ракетного потенциала, по возможности смена власти (...) Враги остались врагами и война еще может быть Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

Израиль присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном, подчеркнули в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона

Из заявления Канцелярии премьер-министра Израиля

При этом в правительстве подчеркнули — Израиль по-прежнему намерен добиться того, чтобы Иран не представлял «ядерной, ракетной и террористической угрозы для Соединенных Штатов, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира».

Также многие политики неоднозначно приняли новость о прекращении боевых действий. Например, бывший премьер-министр Израиля, лидер либеральной оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид назвал прекращение огня «беспрецедентной катастрофой».

За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности Яир Лапид бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии «Еш Атид»

По словам политика, военнослужащие Израиля успешно выполнили поставленные задачи, и общество проявило поразительную стойкость. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерпел политическое и стратегическое поражение, не достигнув ни одной из своих целей.

Как отметил Яшлавский, Израиль до сих пор фактически участвует в конфликте, так как не прекратил боевые действия против шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, которая вместе с Ираном формирует «ось сопротивления».

Израиль категорически требует, чтобы Ливан остался за скобками этой сделки. Сразу после прекращения огня там продолжились взрывы и израильские военные останавливаться не собираются Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Исследователь обратил внимание, что многие политики воспринимают прекращение боевых действий как временное. Поэтому Израиль может продолжить разными методами бороться с Ираном.

«Они действительно считают, что речь идет о передышке, которую получает Иран. Это же не окончание войны, а перемирие, которое может и не продержаться. Поэтому не исключено, что Израиль продолжит теми или иными способами напрямую, открыто или же используя тайные операции, проводить расправы над иранским руководством», — подчеркнул эксперт.

Почему в Израиле раскритиковали перемирие?

Как указал Яшлавский, израильские политики недовольны перемирием, так как оно было заключено без участия Тель-Авива.

С точки зрения оппозиции, кабинет Биньямина Нетаньяху оказался «за бортом» переговорного процесса. Без меня меня женили! Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Политолог также обратил внимание — большинство израильских политических сил воспринимают Иран как угрозу.

«Несмотря на мощную поляризацию израильского общества, оно в целом поддержало войну с Ираном. Вне зависимости от того, какую они занимают позицию: ультраправые, либералы или левые. Это специфика Израиля, где выживание нации, государства, зависит от того, удастся ли, выступить "единым фронтом" против врага», — указал аналитик.

Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что у еврейского государства свое отдельное видение завершения иранского конфликта.

«Израиль хотел бы, чтобы определенная часть этих [упомянутых Трампом] пунктов (...) была реализована. В частности, кроме ядерной программы, тут еще есть ракетная программа и поддержка [Ираном радикальных группировок] в регионе. Если все эти три вопроса будут решены, то у Израиля тоже не будет проблем», — указал экс-посол.

Позиции для Нетаньяху ухудшаются

Кроме того, Яшлавский обратил внимание, что перемирие с Ираном в Израиле критикуют по внутриполитическим причинам: «В ситуации этой передышки все возвращается на круги своя. То есть острейшая борьба за власть между Нетаньяху и его правой коалицией и его противниками из либерального лагеря вновь вспыхнула».

По его словам, оппозиция сделает все возможное, чтобы ими воспользоваться.

Сейчас стоит вопрос — устоит ли Нетаньяху и удержит ли он власть. Важны не только выборы, но и обвинения в коррупции. Конфликты с Газой и Ираном помогали ему «оставаться на коне». Все это в оппозиции отлично видят и его хотят сместить Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Выборы в Израиле 2026 года и будущее Нетаньяху 27 октября в Израиле состоятся выборы в Кнессет — парламент еврейского государства — 26-го созыва. Это будет первая масштабная избирательная кампания после атаки палестинским радикальным движением ХАМАС в 2023 году, запустившей череду региональных конфликтов. Ключевая борьба идет между коалиционным правительственным блоком и оппозицией. Первых представляют партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху в союзе с несколькими религиозными и ультраправыми силами. Против них выступают правая партия «Беннет 2026» во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом, либеральная партия «Еш Атид», которой руководит Яир Лапид, левоцентристская коалиция «Демократы» во главе с бывшим замначальника Генштаба Яиром Голаном. Также в выборах участвуют несколько мелких партий, включая арабских. На данный момент однозначного лидера избирательной гонки нет. Ситуация осложняется и личным будущим Биньямина Нетаньяху. С 2020 года он находится под следствием по обвинению в коррупции. Политик запросил превентивное помилование у президента Израиля Ицхака Герцога. Однако глава государства отказывается «заранее» принимать такое решение, так как суд еще не вынес никакого приговора.

Россия поддержала перемирие США и Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает прекращение огня и выступает за урегулирование конфликта дипломатическими методами.

«Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию», — подчеркнула дипломат.

Прекращение огня прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации.

На фоне вчерашних, достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации ситуации вокруг Ирана в мирное русло. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.