Израиль может продолжить конфликт с Ираном, несмотря на достигнутый между Вашингтоном и Тегераном режим прекращения огня. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.
Возвращение Израиля к войне реально, он хочет «додавить» Иран до той точки, которая покажется Тель-Авиву приемлемой. Это полное уничтожение ядерной программы, ракетного потенциала, по возможности смена власти (...) Враги остались врагами и война еще может быть
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.
Израиль присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном, подчеркнули в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона
При этом в правительстве подчеркнули — Израиль по-прежнему намерен добиться того, чтобы Иран не представлял «ядерной, ракетной и террористической угрозы для Соединенных Штатов, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира».
Также многие политики неоднозначно приняли новость о прекращении боевых действий. Например, бывший премьер-министр Израиля, лидер либеральной оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид назвал прекращение огня «беспрецедентной катастрофой».
За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности
По словам политика, военнослужащие Израиля успешно выполнили поставленные задачи, и общество проявило поразительную стойкость. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерпел политическое и стратегическое поражение, не достигнув ни одной из своих целей.
Как отметил Яшлавский, Израиль до сих пор фактически участвует в конфликте, так как не прекратил боевые действия против шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, которая вместе с Ираном формирует «ось сопротивления».
Израиль категорически требует, чтобы Ливан остался за скобками этой сделки. Сразу после прекращения огня там продолжились взрывы и израильские военные останавливаться не собираются
Исследователь обратил внимание, что многие политики воспринимают прекращение боевых действий как временное. Поэтому Израиль может продолжить разными методами бороться с Ираном.
«Они действительно считают, что речь идет о передышке, которую получает Иран. Это же не окончание войны, а перемирие, которое может и не продержаться. Поэтому не исключено, что Израиль продолжит теми или иными способами напрямую, открыто или же используя тайные операции, проводить расправы над иранским руководством», — подчеркнул эксперт.
Почему в Израиле раскритиковали перемирие?
Как указал Яшлавский, израильские политики недовольны перемирием, так как оно было заключено без участия Тель-Авива.
С точки зрения оппозиции, кабинет Биньямина Нетаньяху оказался «за бортом» переговорного процесса. Без меня меня женили!
Политолог также обратил внимание — большинство израильских политических сил воспринимают Иран как угрозу.
«Несмотря на мощную поляризацию израильского общества, оно в целом поддержало войну с Ираном. Вне зависимости от того, какую они занимают позицию: ультраправые, либералы или левые. Это специфика Израиля, где выживание нации, государства, зависит от того, удастся ли, выступить "единым фронтом" против врага», — указал аналитик.
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что у еврейского государства свое отдельное видение завершения иранского конфликта.
«Израиль хотел бы, чтобы определенная часть этих [упомянутых Трампом] пунктов (...) была реализована. В частности, кроме ядерной программы, тут еще есть ракетная программа и поддержка [Ираном радикальных группировок] в регионе. Если все эти три вопроса будут решены, то у Израиля тоже не будет проблем», — указал экс-посол.
Позиции для Нетаньяху ухудшаются
Кроме того, Яшлавский обратил внимание, что перемирие с Ираном в Израиле критикуют по внутриполитическим причинам: «В ситуации этой передышки все возвращается на круги своя. То есть острейшая борьба за власть между Нетаньяху и его правой коалицией и его противниками из либерального лагеря вновь вспыхнула».
По его словам, оппозиция сделает все возможное, чтобы ими воспользоваться.
Сейчас стоит вопрос — устоит ли Нетаньяху и удержит ли он власть. Важны не только выборы, но и обвинения в коррупции. Конфликты с Газой и Ираном помогали ему «оставаться на коне». Все это в оппозиции отлично видят и его хотят сместить
27 октября в Израиле состоятся выборы в Кнессет — парламент еврейского государства — 26-го созыва. Это будет первая масштабная избирательная кампания после атаки палестинским радикальным движением ХАМАС в 2023 году, запустившей череду региональных конфликтов.
Ключевая борьба идет между коалиционным правительственным блоком и оппозицией. Первых представляют партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху в союзе с несколькими религиозными и ультраправыми силами.
Против них выступают правая партия «Беннет 2026» во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом, либеральная партия «Еш Атид», которой руководит Яир Лапид, левоцентристская коалиция «Демократы» во главе с бывшим замначальника Генштаба Яиром Голаном. Также в выборах участвуют несколько мелких партий, включая арабских.
На данный момент однозначного лидера избирательной гонки нет. Ситуация осложняется и личным будущим Биньямина Нетаньяху. С 2020 года он находится под следствием по обвинению в коррупции. Политик запросил превентивное помилование у президента Израиля Ицхака Герцога. Однако глава государства отказывается «заранее» принимать такое решение, так как суд еще не вынес никакого приговора.
Россия поддержала перемирие США и Ирана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает прекращение огня и выступает за урегулирование конфликта дипломатическими методами.
«Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию», — подчеркнула дипломат.
Прекращение огня прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации.
На фоне вчерашних, достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации
Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации ситуации вокруг Ирана в мирное русло. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.