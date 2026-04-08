13:00, 8 апреля 2026Мир

В Израиле резко высказались о перемирии с Ираном

Лапид назвал перемирие между Израилем и Ираном политической катастрофой
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Перемирие между Израилем и Ираном станет беспрецедентной катастрофой. Об этом заявил лидер израильской оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид на своей странице в социальной сети X.

«За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности», — написал он.

По словам политика, военнослужащие Израиля успешно выполнили поставленные задачи, и общество проявило поразительную стойкость. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерпел политическое поражение, не достигнув ни одной из своих целей и потерпев стратегическое поражение.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приостановке атак на Иран в соответствии с директивой властей государства.

