11:36, 8 апреля 2026Мир

Израиль объявил о приостановке атак на Иран

ЦАХАЛ заявила о приостановке атак на Иран в соответствии с директивой властей
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке атак на Иран в соответствии с директивой властей страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В соответствии с директивами политического эшелона ЦАХАЛ приостанавливает огонь в рамках кампании против Ирана и находится в состоянии повышенной боевой готовности в обороне и готовности ответить на любое нарушение», — утверждается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

