В Израиле рассказали о своем видении завершения конфликта с Ираном

Экс-посол Израиля Цви Маген: В перемирии с Ираном есть три ключевых вопроса

У Израиля есть свое видение, чем должен завершиться конфликт с Ираном, на повестке стоят три ключевых вопроса. Об этом заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

Ранее Иран выдвинул предложение из 10 пунктов, президент США Дональд Трамп назвал это «рабочей основой». «Израиль хотел бы, чтобы определенная часть этих пунктов, которые уже были упомянуты, была реализована. В частности, кроме ядерной программы, тут еще есть ракетная программа и поддержка террора в регионе. Если все эти три вопроса будут решены, то у Израиля тоже не будет проблем», — указал экс-посол.

Он заметил, что, хотя власти Израиля хотели бы видеть смену руководства Ирана или изменения политического курса, это не принципиально. Отдельно стоит вопрос, касающийся противостояния с «Хезболлой». Неясно, входит ли Ливан в это двухнедельное соглашение, порассуждал Маген.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что Исламская Республика примет участие в мирных переговорах, которые состоятся в Исламабаде. Шариф счел мудрым решение руководства Ирана участвовать в переговорах и способствовать восстановлению мира в регионе.

Портал Axios сообщил, что первый раунд пройдет в пятницу, 10 апреля. По данным CNN, в американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.