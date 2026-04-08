Премьер Пакистана сделал заявление об участии Ирана в переговорах с США

Премьер Пакистана Шариф: Иран примет участие в переговорах в Исламабаде

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что Исламская Республика примет участие в мирных переговорах, которые состоятся в Исламабаде в конце недели. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Президент Пезешкиан подтвердил участие Ирана в предстоящих переговорах и выразил признательность за усилия Пакистана, а также передал свои наилучшие пожелания народу Пакистана», — говорится в публикации.

Шариф назвал разговор с иранским президентом теплым и содержательным. Он также счел мудрым решение руководства Ирана принять участие в переговорах и способствовать восстановлению мира в регионе.

Ранее портал Axios сообщил, что первый раунд мирных переговоров между США и Ираном пройдет в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде. По данным CNN, в американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.