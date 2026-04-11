В США сообщили об обещании Трампом массовых помилований перед отставкой

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в беседах с высокопоставленными чиновниками неоднократно обещал массовые помилования перед тем, как уйти в отставку. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Я помилую всех, кто приблизился к Овальному кабинету ближе чем на 200 футов», — сказал Трамп на одной из встреч с чиновниками.

Отмечается, что на другой встрече президент США обещал помилование всем, кто приблизился ближе чем на 10 футов.

Ранее Трамп выразил признательность президенту Белоруссии за помилование осужденных. Трамп также подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.

