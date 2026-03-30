Трамп обратился к Лукашенко с одним предложением

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование 250 заключенных

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование осужденных. Американский политик в соцсети Truth Social также отметил, что ожидает участия коллеги в следующем заседании Совета мира.

«На прошлой неделе мой спецпосланник по Белоруссии Джон Коул после переговоров с многоуважаемым президентом Александром Лукашенко обеспечил освобождение еще 250 политических заключенных», — подчеркнул Трамп.

Таким образом, общее число заключенных, освобожденных президентом Лукашенко, с мая прошлого года значительно превысило 500, добавил глава Белого дома .

Трамп также выразил признательность президенту Белоруссии «за то, что он сделал это». Глава Штатов подчеркнул, что «с нетерпением жду встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира».

Ранее сообщалось, что Минск рассматривает возможность проведения встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, Лукашенко также может принять участие в заседании Совета мира, если это будет приемлемо для белорусской стороны.

До этого президент США заявил, что планирует пригласить лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить с визитом Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго.