05:48, 30 марта 2026Мир

Трамп обратился к Лукашенко с одним предложением

Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование осужденных. Американский политик в соцсети Truth Social также отметил, что ожидает участия коллеги в следующем заседании Совета мира.

«На прошлой неделе мой спецпосланник по Белоруссии Джон Коул после переговоров с многоуважаемым президентом Александром Лукашенко обеспечил освобождение еще 250 политических заключенных», — подчеркнул Трамп.

Таким образом, общее число заключенных, освобожденных президентом Лукашенко, с мая прошлого года значительно превысило 500, добавил глава Белого дома .

Трамп также выразил признательность президенту Белоруссии «за то, что он сделал это». Глава Штатов подчеркнул, что «с нетерпением жду встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира».

Ранее сообщалось, что Минск рассматривает возможность проведения встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, Лукашенко также может принять участие в заседании Совета мира, если это будет приемлемо для белорусской стороны.

До этого президент США заявил, что планирует пригласить лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить с визитом Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго.

